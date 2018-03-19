В городах ЧМ-2018 пройдут мероприятия по борьбе с расовой дискриминацией

Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, пройдут 21 марта в городах России, которые примут матчи ЧМ по футболу 2018 года.

В Москве в Еврейском музее и Центре толерантности состоится презентация программы «Футбол без дискриминации». Организаторами мероприятия выступят оргкомитет «Россия-2018» и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности.

В 12:00 пройдет всероссийский урок «Футбол без дискриминации», участниками которого станут образовательные учреждения по всей стране, включая 11 городов-организаторов ЧМ. Московские школьники примут участие в интерактивных занятиях для разновозрастной аудитории. Урок направлен на профилактику дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного поколения на примере гуманистических ценностей футбола.

В 15:00 пройдет церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодых художников «Футбол без дискриминации» и откроется выставка с работами победителей. После состоится мастер-класс для победителей конкурса и участников всероссийского урока, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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