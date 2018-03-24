В городах ЧМ по футболу — 2018 выросли цены на прокат машин

Сервисы проката автомобилей резко подняли цены на время мундиаля в городах, проводящих матчи.

Аналитики сервиса организации путешествий OneTwoTrip сравнивали минимальные тарифы на сутки аренды 15 апреля и 15 июня. В качестве пунктов выдачи и возврата были выбраны аэропорты.

Минимальная стоимость суток аренды автомобиля в Екатеринбурге выросла в 7,7 раза, в Ростове-на-Дону — в 6,7 раза. В Казани цены поднялись в 6,5 раза. Во всех трех городах заплатить за прокат машины придется от 14,3 тыс. рублей за сутки.

В Москве цена выросла в 2,4 раза, в Санкт-Петербурге — в 2,5 раза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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