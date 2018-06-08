В городах-организаторах ЧМ по футболу пройдет акция помощи бездомным животным

Ее проводит одна из российских благотворительных организаций. Гости и участники турнира смогут забрать из приюта любую из более чем 2 тыс. собак.

Информация о животных размещена на сайте проекта. Организация берет на себя все вопросы: вакцинацию, чипирование, получение необходимых документов — гостям нужно просто забрать питомца.

Во время другого спортивного события мирового масштаба — Олимпиады в Сочи — двух бездомных собак забрал к себе серебряный призер Игр американец Гас Кенуорти, который продолжает вести их личный Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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