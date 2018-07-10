В городах-участниках ЧМ в пять раз выросли продажи кокошников

Больше всего традиционных головных уборов продали в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге.

Средний чек за покупку вырос с 330 до 910 рублей. Кокошники стали покупать сразу по нескольку штук. Их стоимость увеличилась с 1,5 до 3 тыс. рублей.

Резкий рост числа покупок кокошников зафиксировали 6 июня — накануне матча Россия — Хорватия. Чаще всего покупатели выбирали красные кокошники, украшенные лентами, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время матча России с Испанией сфотографировали семью, которая в кокошниках ела хот-доги. Десятисекундное видео опубликовали в интернете. Интернет-пользователи предложили сделать троицу символом чемпионата наравне с собакой-забивакой.

Сборная России 1 июля обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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