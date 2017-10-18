В городском парке Туапсе открыли уличную библиотеку

18 октября в 18:45

В импровизированный книжный шкаф превратили старый телевизор.

Уличная библиотека появилась в городском парке Туапсе. Конструкцию украсили надписью «Книга лучше телевизора!».

Директор горпарка Ольга Парамонова рассказала, что первой литературой в библиотеке были сборники стихов об осени и природе. Затем горожане сами начали пополнять фонд. Принести книгу или взять понравившуюся может каждый желающий.

Уличная библиотека будет работать круглый год. Планируется, что в непогоду не уберут и выставленные в парке репродукции картин. К Новому году экспозицию обновят, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в селе Туапсинского района в сентябре открыли уличную библиотеку.

Вернуться на ленту

Источник