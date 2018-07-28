В Городском Саду пройдет фестиваль «Добрый Краснодар»

Мероприятие, которо является частью общероссийского движения «Добрые города», состоится 1 сентября.

«Эта общественная инициатива объединяет усилия некоммерческих организаций, власти, бизнеса и горожан для решения важных социальных задач. Мероприятие проходит в формате так называемого «доброквеста», участникам предлагают выполнить ряд интересных и добрых дел, чтобы собрать средства на реализацию одного из благотворительных проектов по реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала исполнительный директор организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева.

Средства пойдут на проект «Продвижение. Центр социальной реабилитации, обучения и творчества для детей и молодых людей с ограниченными возможностями и их семей», который реализует благотворительная организация «Добрый-Юг».

В парке запланирован масштабный праздник, будет работать детская развивающая зона, состоится ярмарка благотворительных инициатив, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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