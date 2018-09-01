В Горячем Ключе BMW выехал на встречку и врезался в микроавтобус, погиб мужчина

ДТП произошло 1 сентября около 6:50 на 1396-ом километре федеральной автодороги М4 «Дон».

По предварительным данным, водитель BMW допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Из-за отлетевших деталей незначительные механические повреждения получили также Mazda и Toyota, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель немецкой иномарки. В больницу доставлена девушка из BMW и два пассажира микроавтобуса.

В момент аварии в автомобиле Mercedes находились 20 пассажиров.

В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник