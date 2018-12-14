В Горячем Ключе две фуры попали в ДТП и перекрыли трассу

Сообщение об аварии поступило в полицию 14 декабря в 2:40.

По предварительным данным, на 1403-м километре трассы М4 «Дон» столкнулись большегрузы DAFи Renault. Из-за ДТП оказались перекрыты несколько полос для движения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, их госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции, они регулируют движение.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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