В Горячем Ключе экскурсионный автобус врезался в грузовик, шестеро погибли

ДТП произошло около 1:00 26 сентября на трассе М4 «Дон» в районе Молькино.

По предварительным данным, экскурсионный автобус «Кинг Лонг», который следовал из Адлера в Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП шесть человек погибли, 20 пассажиров доставлены в медицинское учреждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавших доставляют в ЦГБ Горячего Ключа.

К ликвидации последствий происшествия привлекли 56 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек и четыре единицы техники

Обстоятельста аварии уточняются.

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