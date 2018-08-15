В Горячем Ключе газифицировали 200 домов

Газопровод провели в село Безымянное. В отдаленный населенный пункт проложили 18 км труб.

Появление магистрали местные жители ждали пять лет. Подводящий газопровод построили в декабре 2013 года, а вот с распределительным дело затянулось: пришлось восстанавливать документы, без которых введение объекта в эксплуатацию было невозможно. Все силы власти направили на то, чтобы газ как можно скорее появился у селян.

«Это комфортно. В Безымянном все дома большие и красивые, есть объекты социальной направленности. Все делается для того, чтобы было легче и комфортнее жить селянам», — сказал глава Горячего Ключа Иван Федоровский.

Благодаря новому газопроводу навсегда откажутся от печного отопления хозяева 200 домов села Безымянного.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник