В Горячем Ключе инспекторы начали поиски незаконных лесорубов

Лесные инспекторы вместе с полицейскими и казаками постоянно патрулируют угодья в поисках браконьеров, которые занимаются незаконной вырубкой елок.

Обходят буквально каждый квадратный метр. Если обнаруживают браконьеров, выписывают им штраф. Его придется заплатить даже за одно незаконно спиленное дерево.

Сумма колеблется в зависимости от нанесенного ущерба и от того, кто нарушитель — обычный гражданин или юридическое лицо. Минимальный размер — 3 тыс. рублей, максимальный — больше 700 тыс. рублей.

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