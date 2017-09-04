В Горячем Ключе котенка спасли из-под завалов бревен на реке

Русло реки Псекупс в районе моста оказалось завалено тоннами бревен и поваленных деревьев.

Огромная плотина затрудняет течение. Местные жители начали жаловаться на завалы в русле реки в администрацию города несколько дней назад. Одна из жительниц 4 сентября услышала жалобный голос котенка. По словам женщины, животное самостоятельно выбраться не могло.

На помощь пришли спасатели с бензопилами и топорами, они начали расчищать русло реки. Это было необходимо не только, чтобы спасти котенка, но и для того чтобы не допустить подтопления территории, когда пойдут осенние дожди.

Весь день на речном завале работали люди, и около 19:00 животное удалось достать. Перепуганный и ослабленный, рыжий котенок с благодарностью пошел на руки к своим спасителям. Теперь он будет жить в доме одного из волонтеров.

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