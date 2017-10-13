В Горячем Ключе легковушка вылетела на встречку и столкнулась с грузовой «газелью»

Авария произошла 12 октября в 21:20 на трассе М4 «Дон» — подъезд к станице Пятигорской.

По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-3302, за рулем которого был 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя, их доставили в больницу. Автомобили получили механические повреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаю. Предварительная причина ДТП — несоответствие скорости дорожным условиям.

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