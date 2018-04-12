В Горячем Ключе летом откроют два новых пешеходных маршрута

Туристы смогут пройти их за один день и увидеть ущелья и водопады.

Сейчас в лесу работают инструкторы, которые наносят на деревья специальные отметки-указатели, чтобы туристы не заблудились, и проверяют дорожки на безопасность.

«Оба маршрута достаточно простые, они ориентированы на новичков, на тех, кто еще не был в наших местах. Протяженность первого маршрута — 7 км, второго — 12 км», — пояснила начальник управления по вопросам курорта и туризма Горячего Ключа Татьяна Лодочникова.

Отдыхающие едут в Горячий Ключ круглый год. Это один из старейших бальнеологических курортов Кавказа. Сейчас в распоряжении гостей десятки бюветов с целебной водой, шесть здравниц и более 50 гостиниц и мини-отелей. В прошлом году там отдохнули свыше 120 тыс. человек, в этом ждут еще больше.

«Все приезжающие увидят новые изюминки Горячего Ключа. Мы приводим в порядок парки и скверы, наши традиционные места отдыха для туристов. Проводятся экодесанты, озеленение, благоустройство», — рассказал глава Горячего Ключа Иван Федоровский.

Открыты для отдыхающих и традиционные маршруты. К примеру, недалеко от центра курорта можно прогуляться к Дантову ущелью или посмотреть на цветущие сакуры в городском парке.

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