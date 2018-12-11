В Горячем Ключе любителей туризма угостят сэндвичами с дикоросами

Международный день гор на курорте отметят началом нового сезона интеллектуального общения в клубе «Открытое пространство».

Проект создан группой единомышленников, действительных членов Русского географического общества Горячего Ключа.

Первая встреча сезона состоится 13 декабря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации курорта.

В программе — видеозарисовки экспедиций, географический квест на тему первой русской кругосветки И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лясинского, а также чайная церемония в походном стиле со сборами из трав и сэндвичами из дикорастущих растений.

Участники могут зарегистрироваться по телефону: 8 (918) 318-50-95.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник