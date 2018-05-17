В Горячем Ключе мужчину заподозрили в развращении 12-летнего мальчика

Правоохранители составили ориентировку на подозреваемого, его разыскивают.

По предварительным данным, 10 мая около 17:00 неустановленное лицо, находясь около реки Псекупс, попытался совершить развратные действия сексуального характера в отношении подростка.

На вид подозреваемому около 50 лет, темные короткие волосы с сединой, рост около 170 см. Мужчина был одет в темный костюм.

При обнаружении местонахождения подозреваемого сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 593-61-50, 8 (996) 410-50-09.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили информацию о розыске подозреваемого.

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