В Горячем Ключе на капитальный ремонт закрыли инфекционное отделение городской больницы

Планируется сделать новую вентиляционную систему и пожарную сигнализацию. На текущем этапе демонтируют старую плитку и линолеум.

Строителям предстоит полностью заменить кровлю, обновить стены, пол, потолки и двери на втором этаже, сантехнику и электрическую проводку.

«Необходимость в этом имелась давно. Здание было построено в 1989 году, с тех пор не проводился капитальный ремонт. Были косметические, поэтому поступало много жалоб. Мы долго ждали, и это свершилось», — сказала заместитель главного врача центральной городской больницы Горячего Ключа Наталья Коробка.

«Девочки молодцы, носили нас туда-сюда, мне было их жалко. Собирали вещи, много неудобств, но мы терпим», — рассказала пациентка Галина Каблукова.

Пациентов временно разместили в палатах терапевтического отделения. Пока там мало больных, в основном все на дневном стационаре, поэтому особых трудностей при переезде в другое здание не было, говорят врачи.

После ремонта второго этажа приступят к первому. А затем благоустроят прилегающую территорию. Из краевого бюджета на капитальную реконструкцию выделили 16 млн рублей. Работы планируют завершить в декабре.

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