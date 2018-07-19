В Горячем Ключе на пять лет разработают программу по строительству спортобъектов

Такое поручение 19 июля на заседании в Краснодаре дал губернатор Вениамин Кондратьев.

Начальник управления контроля администрации края Максим Туровец сообщил, что в 2016 году жители Горячего Ключа обратились к губернатору с просьбой о строительстве новых спортивных объектов. В городе не хватает детских спортивных школ, площадок, комплексов, дети не принимают активного участия в краевых соревнованиях.

Глава муниципалитета Иван Федоровский отметил, что этот вопрос решается: в городе построили воркаут-площадку, в школьных спортзалах сделали ремонт.

По мнению Кондратьева, таких мер недостаточно.

«Мы должны предоставить возможность всем детям полноценно заниматься спортом, ходить в кружки и секции, участвовать в региональных соревнованиях. Подготовьте предложение по строительству спортивных объектов в Горячем Ключе сроком на пять лет», — сказал глава региона.

На заседании обсудили неисполненные поручения в социальной сфере, в частности затянутые сроки строительства детских садов.

Туровец отметил, что в Краснодаре на улице Калинина и в станице Кубанской Апшеронского района в течение двух лет так и не начали возведение детсадов. В Краснодаре до сих пор не выделен земельный участок. В Апшеронском районе сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Губернатор поручил усилить работу в этом направлении и предоставить документы до 1 ноября.

На совещании уделили внимание ситуации в Белореченском районе. Вместо того, чтобы предоставить земли фермерам для выпаса КРС, муниципалитет передал участок коммерческой организации. Вениамин Кондратьев поручил решить этот вопрос и дать людям обещанную землю.

«Если есть поручение — его надо выполнять, это просьбы жителей, которые я ставлю на контроль. И самовольные решения здесь не допустимы. Руководители территорий должны учитывать интересы своих жителей, а не идти вразрез с их мнением», — заявил глава края.

Обсудили снос в Краснодаре торговых павильонов возле цирка. Максим Туровец доложил, что сроки выполнения этих поручений затянуты. Мэр Евгений Первышов объяснил, что сейчас город ждет решения суда по этим нестационарным торговым объектам, после чего начнется их демонтаж, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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