В Горячем Ключе на технических соревнованиях для школьников представят беспилотники

Мероприятие пройдет 25 ноября в спортивном зале стадиона «Юность».

В программе — состязания роботов-чертежников, 3D-моделирование и 3D-печать, выставка инновационных проектов. Планируется, что представят беспилотники. К участию приглашают всех желающих от 4 до 17 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Планируется, что соревнования позволят популяризовать научно-техническое творчество и повысят престиж инженерных профессий среди детей и молодежи. Отмечается, что мероприятие способствует развитию навыков практического решения инженерно-технических задач, стимулированию интереса к сфере инноваций и высоких технологий, выявлению талантливых детей и молодежи. Конкурс позволит отобрать команды для участия в фестивале «РобоФест-Юг» в Краснодаре и на региональном этапе Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям.

Организатором технических городских соревнований для школьников выступил Центр молодежного инновационного творчества Горячего Ключа. Мероприятие проведут при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

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