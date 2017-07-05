В Горячем Ключе начали ремонт объездных улиц

Работы проводят в микрорайоне Развилка.

В 2016 году движение на улице Ярославского ограничили в связи со строительством моста в районе автовокзала. На время работ, затянувшихся из-за переноса подземных инженерных коммуникаций, организовали альтернативный объездной маршрут по соседним улицам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

За несколько месяцев активной эксплуатации дорожное полотно улиц Просторной, Цветочной, бульвара Поляничка износилось. Там образовались ямы, потребовалось восстановление. Ремонт будет выполнен на средства из местного и краевого бюджетов. Согласно условиям контракта, работы завершат в течение трех-четырех месяцев. По данным подрядчика, при благоприятных погодных условиях улицы приведут в порядок в течение месяца.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе в марте рабочие службы приступили к асфальтированию дорожных ям.

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