В Горячем Ключе начали ямочный ремонт дорог

В Горячем Ключе в марте рабочие службы приступили к асфальтированию дорожных ям.

Ремонт начали на улице Псекупской.

«В городе начался ямочный ремонт дорог. Объем запланирован большой, работы будут вестись в первую очередь на центральных улицах. Главное условие, поставленное перед дорожниками, — качество выполнения работ. По всем вопросам ремонта можно обращаться в УЖГХ администрации нашего города», — написал на своей страничке в Facebook глава Горячего Ключа Иван Федоровский.

Планируется, что в первую очередь приведут в порядок центральные дороги города, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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