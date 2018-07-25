В Горячем Ключе ночью холодную воду отключат из-за жары

Расход воды значительно увеличился из-за того, что местные жители непрерывно поливают свои огороды и палисадники.

Также в июне одна из основных городских скважин вышла из строя.

Местные власти приняли решение в ночь с 25 на 26 июля с 23:00 до 4:30 отключить Очаковский водовод и насосную станцию в районе Дубзавода.

Подачу холодной воды ограничат в микрорайоне Развилка и частном секторе города в районе от улицы Ключевой до Коммунистической.

Горожан предупредили, что в зависимости от погодных условий и уровня расхода воды отключения в ночное время суток могут повториться в дальнейшем, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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