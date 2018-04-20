В Горячем Ключе обнаружили более 50 предметов снаряжения времен войны

Поиски прошли в районе села Безымянного.

Поисковые мероприятия на месте боев советской армии с гитлеровскими войсками провели подразделения спецназа Южного военного округа и местной краеведческой организации «Поиск».

Организована работа по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению личностей погибших и пропавших без вести, увековечиванию их памяти.

Работы также организованы в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Северной Осетии, на Ставрополье и в Крыму, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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