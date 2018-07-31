В Горячем Ключе определили лучших экскурсоводов и менеджеров турагентств

31 июля в 19:21

Очный этап профессиональных соревнований в двух номинациях краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп — 2018» прошел 31 июля.

В состязаниях приняли участие конкурсанты из Анапы, Геленджика, Сочи и Туапсинского района, претендующих на главный приз конкурса в номинациях «Лучший экскурсовод (гид)» и «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму».

Участники прошли тесты на знание теории в своей профессии, а также продемонстрировали практические навыки. Лидеров соревнований назовут осенью.

Победители конкурса, кроме кубков и дипломов «Курортного Олимпа», получат право представлять Кубань на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», который пройдет в Москве.

В 2018 году «Курортный Олимп» проводится в 13-й раз. Участники состязаются в 17 номинациях. На сегодняшний день подано более 100 заявок от предприятий санаторно-курортной отрасли Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне на Кубани стартовал прием заявок на конкурс «Курортный Олимп — 2018». Прием заявок продлится до конца сентября.

Первый этап конкурса прошел в Краснодаре 30 июля. В нем участвовали администраторы и горничные гостиниц и отелей.

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