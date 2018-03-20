В Горячем Ключе оштрафовали подростка, потушившего сигарету об икону

Судебное заседание состоялось 20 марта.

«Суд назначил подростку наказание в виде штрафа размером 30 тыс. рублей», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале в Горячем Ключе подросток потушил сигарету об икону. После этого он похвастался своим поступком в социальных сетях. Полиция начала проверку. Представитель Екатеринодарской епархии Вячеслав Клименко прокомментировал инцидент, который произошел в Горячем Ключе.

Суд назначил нарушителю девять суток административного ареста. Парень записал видео, в котором сказал, что искренне раскаивается в своем поступке.

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