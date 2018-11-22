В Горячем Ключе планируют при участии КНДР построить аграрный технопарк

Его начнут возводить в 2019 году. На площади около 30 га будут располагаться теплицы, хранилища, обучающий центр и само предприятие.

Кубанские аграрии возведут такой комплекс вместе с крупнейшей корпорацией КНДР. Она занимается производством различного оборудования для сельского хозяйства и химической промышленности.

«Корейский агроконсорциум будет представлять сотни малых и средних предприятий Кореи, которые готовы поделиться с нами своими передовыми технологиями. Они сравнимы с голландскими и итальянскими, а в некоторых моментах даже лучше», — сказал глава представительства «Корея агроконсорциум» в ЮФО РФ Юрий Добровольский.

Корпорация на международной выставке «ЮГАГРО-2018» уже представила свою продукцию. Это современные теплицы, пленки, солнцезащитные сетки и многое другое.

«Мы очень гордимся своими технологиями. Как вы знаете, Корея — это символ инноваций и IT-технологий. Мы гордимся тем, что первыми в мире заменили лампы для выращивания помидоров и огурцов на светодиодные. Также у нас есть инфракрасные провода для создания искусственного солнечного света», — пояснил директор «Корея агроконсорциум» Шин Кванг-Хи.

После завершения строительства агрокомплекса в Горячем Ключе появится около 100 рабочих мест. Территорию для возведения выбрали неслучайно — это один из самых экологически чистых городов России.

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