В Горячем Ключе почтили память героев

Каждый год на протяжении века жители вспоминают истории бойцов, которые защищали Кубань.

На месте братской могилы у мемориала «Вечный огонь» школьники и студенты показали ветеранам костюмированные эпизоды из жизни солдат Второй мировой и тружеников тыла. Родственники воинов, похороненных здесь, возложили цветы к памятнику.

История братской могилы, где сейчас покоятся останки больше 600 воинов, началась в годы Революции. В марте 1918 года в лесах Горячего Ключа погибли партизаны — братья Кузьма и Григорий Киркоровы и Григорий Урусов. Они были захоронены в сквере на центральной улице города. Позже сюда же были перенесены останки еще 13 героев Гражданской войны. После Великой Отечественной войны в братской могиле нашли покой красноармейцы, павшие в сражениях с фашистскими захватчиками.

Сейчас местный Совет ветеранов активно добивается присвоения Горячему Ключу звания города воинской славы. Активисты уже собрали больше 25 тыс. подписей жителей.

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