В Горячем Ключе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике

По неподтвержденным официально данным, Сергей Петросян скончался в результате несчастного случая на воде.

«Мы запомним его добрым, улыбчивым, целеустремленным человеком. Светлая память», — говорится в сообщении группы «Горячий Ключ Онлайн» в «ВКонтакте».

Как рассказали знакомые 29-летнего спортсмена, он утонул 26 июля.

Сергей Петросян — двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России по тяжелой атлетике. В 2005 году стал чемпионом Европы среди юношей, а в 2006 году выиграл серебряную медаль на юниорском чемпионате мира. С 2007 года входит в состав национальной сборной России. В том же году победил на чемпионате Европы в Страсбурге, а через год повторил этот успех на чемпионате Европы в Линьяно.

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