В Горячем Ключе полицейские спасли женщину, пытавшуюся прыгнуть с балкона

В Горячем Ключе 16 марта с балкона одного из многоквартирных домов пыталась выпрыгнуть женщина.

В дежурную часть около 18:00 поступило сообщение от местных жителей о том, что в одном из многоквартирных домов женщина пытается выпрыгнуть из окна. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования. Сотрудники полиции обнаружили женщину на четвертом этаже, она вела себя неадекватно. При этом дверь квартиры, в которой она находилась, была заперта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При помощи сотрудников МЧС дверь взломали. В квартире полицейские обнаружили 35-летнюю местную жительницу и двух жителей Северского района 50 и 43 лет, по внешним признакам находившихся в состоянии опьянения. Квартиру осмотрел кинолог с собакой, нашли порошок белого цвета и шприц с жидкостью. Вещество изъято и направлено на исследование.

Все трое, находившиеся в квартире, доставлены в медучреждение для прохождения освидетельствования. По результатам экспертизы и освидетельствования будет принято соответствующее решение. В настоящее время по факту проводится проверка.

Источник