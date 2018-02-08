В Горячем Ключе полиция задержала подростка, потушившего сигарету об икону

Молодого человека задержали 8 февраля.

«Основанием задержания стала ст. КоАП 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Завтра в отношении юноши будет суд», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские также продолжают проверку по факту происшествия с иконой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе подросток потушил сигарету об икону. После этого он похвастался своим поступком в социальных сетях. Полиция начала проверку. Представитель Екатеринодарской епархии Вячеслав Клименко прокомментировал инцидент, который произошел в Горячем Ключе.

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