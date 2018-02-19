В Горячем Ключе появится круглогодичный центр семейного отдыха

На инвестфоруме в Сочи подписано инвестиционное соглашение между краевым министерством курортов, администрацией муниципалитета и руководством группы компаний AVA.

Новый объект даст возможность привлечь еще больше отдыхающих. В проекте центра — экстрим-зоны, спортивные манежи, прогулочные «тропы здоровья», спа-комплекс с бассейном и рестораном. Жить гости будут в корпусах с номерами бизнес- и комфорт-класса. Кроме того, инвесторы возведут и коттеджи для туристов. Общая площадь застройки составит больше 17 га. Объем вложений составит 300 млн рублей, воплотить проект в жизнь планируется за пять лет.

«Главная составляющая проекта — спортивная. Также акцент будет сделан на отдыхе семей с детьми. В здоровом подрастающем поколении мы видим будущее нашей великой страны. После ввода объекта в эксплуатацию Горячий Ключ получит дополнительные рабочие места для жителей муниципалитета», — рассказал вице-президент по инвестициям AVA Group Денис Бражниченко.

Кроме того, группа компаний будет возводить новый жилой комплекс в Сочи. Объект назвали «Министерские озера. Он появится в селе Раздольном. Соглашение об этом подписали администрация города-курорта и инвестор.

Сегодня холдинг является ведущим в сфере строительства и инжиниринга в регионе. По темпам возведения объектов он занимает пятое место в Краснодарском крае. Сейчас работы идут на 15 площадках, на каждой предусмотрена современная инфраструктура.

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Инвестфорум в Сочи

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