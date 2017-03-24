В Горячем Ключе поймали браконьеров с косулей и зайцем

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4c75a1a90b418a7d9a0bddfdc81119c7 В Горячем Ключе поймали браконьеров с косулей и зайцем В Горячем Ключе 24 марта задержали троих охотников с незаконной добычей.

Мужчин задержали ночью во время рейда. В автомобиле, на котором они передвигались, обнаружили застреленных косулю и зайца, а также нарезной карабин Benelli, патроны к нему и прибор ночного видения. Ущерб, нанесенный государству, составил более 60 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В отделе полиции по Горячему Ключу проводят проверку. Злоумышленникам грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или лишением свободы до двух лет.

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