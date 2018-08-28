В Горячем Ключе пройдет ежегодный «Горячий забег»

Спортивное мероприятие стартует 31 августа в 18:00 возле школы № 2.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 1,5 км. Маршрут проходит по Аллее 1000 сосен до центральной площади, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

Сразу после забега на центральной площади курорта всех марафонцев и их команды поддержки ждут мастер-классы, здоровые акции с раздачей полезных и вкусных призов, арт-конкурсы и соревнования.

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