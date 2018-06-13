В Горячем Ключе пройдет фестиваль уличных видов спорта

Street Summer Fest откроется 16 июня на стадионе «Юность».

На новой спортплощадке будут соревноваться участники двух возрастных категорий: от 14 до 17 и от 18 до 29 лет. В программе состязаний — гиревой спорт и троеборье, которое включает в себя подтягивания на перекладине, упражнения на брусьях и отжимания.

Стать участником соревнований в уличных видах спорта может любой желающий после предварительной регистрации.

Открытие фестиваля — в 18:00, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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