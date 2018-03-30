В Горячем Ключе пройдет «Охота на лис»

На 31 марта курорте стартуют Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации.

Состязаться в умении ориентироваться на местности при помощи радиочастот приедут спортсмены из нескольких регионов страны. Около 180 участников в возрасте от 12 до 19 лет продемонстрируют свои умения в трех дисциплинах. Имея на руках карту местности, специальный радиоприемник и компас, они за отведенное время должны засечь и обнаружить на местности радиопередатчики («лисы»), которые будут работать в радиолюбительских диапазонах частот 3,5 или 144 МГц, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Характер пересеченной местности на территории Горячего Ключа наиболее подходит для подобных мероприятий. За время поиска радиоточек участники пройдут от 2,5 до 6 км. Район дислокации «маяков» протянется от Шапошниковых полян до дороги на Хадыженск.

Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации — отборочный этап. Победители представят Россию на первенстве Европы.

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