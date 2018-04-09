В Горячем Ключе пропала 15-летняя школьница

Вечером 8 апреля Анна Дьячкова ушла из дома и не вернулась.

Девочка ушла около 19:00 и с тех пор не выходит на связь с родственниками, ее объявили в розыск, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В день исчезновения она была одета в кепку черного цвета, темную олимпийку, черную юбку, белые кеды. При себе у девочки был телефон Nokia, сообщает yasnonews.ru.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Анны Дьячковой, просят позвонить в ОМВД России по Горячему Ключу: 8 (86159) 3-52-91 и 8 (961) 585-95-96.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник