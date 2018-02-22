В Горячем Ключе против задавившего щенков водителя возбудили дело

Дело завели после проверки прокуратурой сообщения о том, что местный житель жестоко убил животных.

Прокуратура города направила материал проверки в полицию. Личность злоумышленника установили, им оказался 30-летний местный житель, который работает на одной из строек города. Оказалось, что таким образом мужчина решил избавиться от щенков, которые находились на территории стройплощадки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ о жестоком обращении с несколькими животными. Ему грозят различные виды наказания, в том числе до пяти лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе 18 января местный житель за рулем Lada Priora около дома № 73 на улице Шоссейной в станице Саратовской выбросил на обочину дороги щенков и намеренно наехал на них. В результате двое из них погибли.

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