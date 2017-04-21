В Горячем Ключе пройдет военно-тактическая игра «Заря»

На полигоне Молькино в Горячем Ключе 21-23 апреля пройдет военно-тактическая игра «Заря: Крымское наступление» с воссозданием тактической обстановки в ходе реализации конкретной боевой операции.

Заявки подали более 800 человек. Ожидаются команды и участники из Крыма, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Махачкалы, Сочи, Новороссийска, Анапы, Краснодара, Читы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе регионального отделения ДОСААФ России в Краснодарском крае.

Условия игры будут максимально приближенными к боевым, также будет задействована военная техника. Участники должны будут продемонстрировать индивидуальные тактические и технические знания и слаженную командную работу.

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