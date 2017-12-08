В Горячем Ключе ретривер Буран помог найти наркотики в траве

Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков полицейские в декабре направили в суд.

Во время рейда сотрудники полиции заметили на улице мужчину, который вел себя подозрительно. Увидев правоохранителей, он достал из кармана небольшой сверток и выбросил его в траву. Мужчину задержали, однако выброшенный сверток найти сразу не удалось. На место вызвали кинолога со служебной собакой. Ретривер по кличке Буран взял след и обнаружил сверток с неизвестным веществом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Содержимое изъяли и направили на исследование. Оказалось, что вещество является наркотическим — производным N-метилэфедрона общей массой около 2 г.

Задержанным оказался 29-летний житель Республики Адыгея. В полиции он рассказал, что нашел сверток и хранил его для личного употребления.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы направили в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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