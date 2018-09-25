В Горячем Ключе сняли сцены комедийного сериала «Погнали!»

Съемки сериала в жанре роуд-муви прошли на федеральной трассе М4 «Дон».

По сюжету семья Осиных ради младшей дочки Вари, которая мечтает победить в международном конкурсе народной песни, отправляется в путешествие из Красноярска в Минск на автомобиле. На пути героев ждут попутчики, в том числе бандиты-близнецы, которые преследуют семейный минивэн.

Съемки прошли в Москве, Краснодарском крае и Адыгее. В сериале, который покажут на телеканале СТС, снимаются актеры Михаил Трухин, Ольга Медынич, Ирина Пегова, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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