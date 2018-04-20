В Горячем Ключе собрали подписи для присвоения звания «Город воинской славы»

Дать курорту новый статус предложили ветераны.

Летом 1942 года в Горячий Ключ вторглись немецкие войска, именно через эту территорию гитлеровцы планировали выйти на Северный Кавказ. Но советские солдаты в течение шести месяцев сдерживали продвижение армии вермахта.

«В прошлом году мы занимались сбором всех документов, также собирали подписи жителей Горячего Ключа. Мы должны этот путь пройти, надеюсь, нас поддержит Правительство Российской Федерации», — сказал глава Горячего Ключа Иван Федоровский.

За звание «Город воинской славы» отдали подписи около 55% жителей.

«Я могу сказать не только от лица своих родственников, но и от всего квартала, потому что я председатель квартального комитета, что прежде всего это дань памяти всем, кто защищал нашу Родину», — отметила жительница Горячего Ключа Татьяна Плешакова.

«Город достоин этого звания, потому что он был центром военных действий. Мои прадед и прабабушка отдали жизни за свою Родину», — считает житель Горячего Ключа Сергей Казак.

Сейчас все собранные документы и подписи местные власти передали в ЗСК и приемную губернатора. Скоро они должны получить ответ. Местные власти надеются, что вопрос решится к 75-й годовщине со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

На Кубани сейчас два города воинской славы — Анапа и Туапсе.

За что Горячему Ключу просят присвоить звание «Город воинской славы», читайте здесь.

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