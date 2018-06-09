В Горячем Ключе состоится финал губернаторской школьной лиги КВН

Заключительная встреча сезона-2018 пройдет 15 июня на сцене ТО «Перекресток».

В финале примут участие команды восьми муниципальных образований. Выступят четыре победителя полуфинальных соревнований: «Одинаково разные» из Динского района, тихорецкий «6-й элемент», «Шпаргалки» из Туапсе и армавирская «Баунти».

К ним присоединятся еще четыре команды, набравшие высокие баллы за выступления в промежуточных этапах лиги КВН. Это кавээнщики из Темрюкского, Новопокровского, Успенского и Павловского районов.

Юмористический потенциал участников жюри оценит по двум конкурсам — «Приветствие» и «Биатлон», сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник