В Горячем Ключе создадут проект общественных инициатив «Мой город»

Он будет представлять собой площадку для взаимодействия людей, заинтересованных в развитии города.

Инициаторами социально-туристического проекта «Мой город» стали представители общественности, отделение Русского географического общества в Горячем Ключе, городская торгово-промышленная палата. Среди участников — представители санаторно-курортного и туристического направлений, местное сообщество краеведов и географов, специалисты отрасли по розливу минеральной воды, строители, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Планируется, что проект поможет развивать внутренний туризм и санаторно-курортную отрасль Горячего Ключа, а также повысит уровень сервиса и качества услуг.

Первый этап проекта «Новый Горячий Ключ» собираются реализовать в июле-августе. Лидеры отраслей и представители общественности проведут дискуссии, на которых познакомятся с опытом других муниципалитетов. Встречи будут проходить на туристических объектах, базах отдыха, в отелях и санаториях города. На каждое мероприятие будут приглашать экспертов — специалистов в области продвижения турпродуктов, сферы продаж, маркетологов, экономистов из Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону.

Первая встреча запланирована на 6 июля. Участники проекта обсудят тему «Туристская территория как единое пространство: зачем объединяться?». На встречу пригласили руководителя туристско-информационного центра «Адыгея: горы удовольствий» Ольгу Иванову.

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