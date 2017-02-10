В Горячем Ключе у приезжего наркодилера нашли 3 кг спайса

В Горячем Ключе полицейские нашли у жителя Новосибирска крупную партию синтетических наркотиков.

Во время досмотра у 25-летнего жителя Новосибирска обнаружили 14 полимерных пакетов с веществом, предположительно, наркотическим. Мужчину задержали, а содержимое пакетов отправили на экспертизу. Исследование показало, что большая часть изъятого является спайсом, весом почти 3 кг. Кроме того, часть содержимого — около 500 г — оказалась производным N-метилэфедрона, так называемой «солью», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции мужчина рассказал, что наркотики он хранил для последующего сбыта путем закладок на территории края. Возбудили уголовное дело о покушении на незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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