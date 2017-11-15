В Горячем Ключе ушли в лес и пропали ребенок и пенсионер

Около 18:00 15 ноября в отделение полиции поступило сообщение о пропаже семилетнего мальчика и 80-летнего мужчины.

Они ушли в лес в районе 10-го километра между Горячим Ключом и станицей Калужской и не вернулись.

После получения информации личные составы ОМВД России по Горячему Ключу и ОМВД России по Северскому району направились на поиски пропавших. Созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции, МЧС и СУ СК, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для проведения поисковых мероприятий создали группы, в которые вошли наряды ДПС, ППС, УУП, а также уголовный розыск.

По факту исчезновения пенсионера и мальчика организована доследственная проверка. На месте работают следователи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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