В Горячем Ключе в аварии пострадал инспектор ДПС

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с патрульным автомобилем.

Сообщение о происшествии поступило около 3:30 12 августа.

По предварительным данным, 25-летний местный житель на автомобиле Nissan ехал со стороны Краснодара в сторону Джубги. Молодой человек превысил скорость, съехал с проезжей части и врезался в стоящий на обочине служебный автомобиль дорожно-патрульной службы.

От удара машина наехала на стоявшего впереди инспектора ДПС. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник