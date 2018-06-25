В Горячем Ключе в День борьбы с наркоманией пройдет спортивный праздник

В городском парке у озера 26 июня пройдут соревнования среди молодежи.

Демонстрировать силу и выносливость участники будут в нескольких дисциплинах: перетягивание каната, состязания по дартс, комбинированная эстафета. Пройдут профилактические лекции и тематический флешмоб. Мероприятие начнется в 10:00.

В этот же день старшеклассники и студенты образовательных учреждений Горячего Ключа примут участие в акции «Чистый город — без наркотиков». Найденные по городу надписи, пропагандирующие приобретение и потребление наркотических веществ, будут закрашивать. По итогам акции информацию передадут в правоохранительные органы.

Также для детей в ТО «Перекресток» организуют тематическую игровую программу «Твое здоровье в твоих руках», сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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