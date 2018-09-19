В Горячем Ключе в лесу нашли 42 артиллерийских снаряда времен войны

В полицию обратился местный житель и сообщил, что обнаружил в районе села Безымянного боеприпасы.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они обследовали обнаруженные предметы и установили, что это артиллерийские снаряды калибра 105 мм со следами коррозии времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы вывезли на безопасное расстояние и уничтожили накладным зарядом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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