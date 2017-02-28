В Горячем Ключе восстановили поврежденную ветром крышу спортзала

В Горячем Ключе восстановили крышу спортзала общеобразовательной школы № 8, поврежденную ветром 23 февраля.

В период выходных и праздничных дней подрядной организацией поврежденная кровля спортивного зала восстановлена. По данному факту прокуратура провела проверку. В связи с ненадлежащим контролем за качеством проводимых кровельных работ главе администрации города внесено представление об устранении нарушений закона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в станице Бакинской 23 февраля ураганный ветер повредил около 200 кв. м кровли спортивного зала школы № 8. При этом в здании полгода назад проводился капитальный ремонт. Установлено, что кровельные работы производил подрядчик, в отношении которого возбуждено уголовное дело о покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере.

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