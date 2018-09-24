В Горячем Ключе зацвели сливы, яблони, вишни и сирень

Местные жители не помнят такого обилия цветов в сентябре, а ученые в этой аномалии ничего удивительного не находят.

На Кубани с ее теплой осенью такое возможно, цветы распускаются на некоторых плодовых деревьях во время бабьего лета — растения путает резкое потепление после первых заморозков.

В этом году цветение связывают со значительной разницей ночных и дневных температур. Для растений это настоящий стресс, который может сказаться на будущем урожае.

«Это достаточно напряженное состояние для дальнейшего плодоношения, эти почки не вызреют. Растения уже не дадут того урожая, который планировался», — рассказала биолог учебного ботанического сада КубГУ Любовь Переверзева.

Для того чтобы снизить риск аномального цветения, садоводам советуют в жару обильно поливать растения. Большое количество влаги делает их устойчивыми к переменчивой осенней погоде.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник